Институт русского языка РАН включил слово «шумахер» в орфографический ресурс

Теперь слово «шумахер» официально закреплено в русском языке как нарицательное.

Оно включено в орфографический ресурс «Академос», содержащий нормативное написание лексических единиц русского языка. В соответствующей словарной статье институт русского языка РАН разъясняет значение: «о гонщике, лихаче». Действительно, последние пару десятилетий «шумахером» в России очень часто называют водителя, предпочитающего быструю езду. Так говорят даже те, кто далек от сколько-нибудь серьезных познаний в области гонок Формулы-1.

Меж тем, Михаэль Шумахер, начавший карьеру в Ф-1 в 1991 году, а в 1994-м выигравший свой первый титул, до сих пор является обладателем множества непревзойденных рекордов в этом спорте. Главный из которых, семикратное чемпионство, он ныне делит с Льюисом Хэмилтоном. В 2013-м Михаэль получил тяжелую травму, катаясь на горных лыжах, и с тех пор находится в коме. Достоверных сведений о его нынешнем состоянии – минимум.

Во многих странах синонимом скорости и характеристикой быстрого водителя часто служат и другие великие имена: например, Ники Лауда или Айртон Сенна. Но включение фамилии в словарь в таком качестве, кажется, происходит впервые...

Михаэль Шумахер в рекламе часов Audemars Piguet, 2010 год

В сентябре 2026 году Ferrari отметила 30-летие дебюта Шумахера в команде (1996 году) и 20-летие его последней победы в Монце (2006 год). В рамках гоночного уик-энда в Монце гонщик Себастьян Феттель, которого считают преемником «красного барона», проехал по трассе на болиде Ferrari F2002 – том самом, на котором Михаэль выиграл свой пятый титул.

Кстати, этот болид был одним из экспонатов коллекции, которую решил распродать Берни Экклстоун.