Toyota выпустила семейный карт – обучаться можно со смартфона

Toyota представила гоночный болид для всей семьи GR Kart весом всего 83 кг

Подразделение Gazoo Racing, занимающееся «заряженным» версиями моделей Toyota, представило гоночный карт начального уровня – GR Kart.

Машинка адресована семьям, прививающим молодому поколению любовь к автоспорту. Длина карта составляет 1820 мм, ширина – 1160 мм, что позволяет перевозить его в задней части минивэна Toyota Noah. Погрузка проблем не вызовет: масса машины 83 кг. А руль и педальный узел регулируются таким образом, что гоняться на карте смогут и подростки ростом от 135 см, и взрослые до 185 см. Привод реализован не цепью, а зубчатым ремнем с натяжителем: так нет загрязнений от масла и легче обслуживание.

Мотор – четырехтактник на 215 «кубиков» со спортивным «противоотливным» карбюратором, что поможет сохранить тягу в поворотах. GR Kart комплектуется встроенной батареей с автоподзарядкой – заводиться с толкача или искать покупную стартерную батарею тут не требуется.

Есть подставка для вертикального хранения машины, а опционально предлагаются наклейки на кузов, шлем, комбинезон, ботинки и перчатки. Управлению картом можно учиться по специальному фирменному приложению на одном из 36 партнерских картодромов в Японии. Цена карта Toyota – 385 000 иен, то есть чуть более 210 тысяч рублей.

Ранее «За рулем» рассказал, что в Китае тем временем начали обучать дрифту на электромобилях.