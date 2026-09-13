Новая Honda из Японии оказалась дешевле Haval Jolion: где ее купить за сколько?

Новые Honda Vezel ввозят в Россию из Японии и Китая с ценами от 1,52 млн рублей

Компактный кроссовер Honda Vezel, который в Китае числят среди самых надежных машин сегмента, добрался и до России – причем сразу двумя маршрутами, из Китая и из Японии. Разброс цен тут зависит от версии и года выпуска, однако нижний ориентир держится на 1,52 млн рублей.

Во Владивостоке под заказ предлагают привезти новые праворульные Vezel 2023 года – за 1 520 000 и 1 650 000 рублей. Под капотом у них атмосферный агрегат объемом 1,5 литра на 118 сил, в паре с ним вариатор, а привод полный.

Honda Vezel

Комплектации и цены Honda Vezel

В оснащение входят, среди прочего, кожаный мульти-руль, медиасистема с сенсорным дисплеем, однозонный климат-контроль и адаптивный круиз-контроль. Список этим, разумеется, не ограничивается.

Китайский Vezel 2023 года производства заказать можно минимум за 1 690 000 рублей. Ну а «свежий» кроссовер 2026 года из Японии готовы привезти во Владивосток примерно за 2 200 000 рублей и дороже.

Есть с чем сравнить. Подорожавший в сентябре Tenet T4L в базовой комплектации стоит от 2 329 000 рублей, Haval Jolion с роботом – от 2 499 000, а Geely Coolray с появлением комплектации « Спорт» – от 2 774 990 рублей.

Интерьер Honda Vezel

Машины из наличия, ввезенные со льготным утильсбором, оценивают по-разному: в Уссурийске – 2 380 000 рублей, в Новосибирске – 2 450 000, а в Красноярске за эти же деньги отдают леворульную версию из Китая.

География предложений вообще-то широкая – Южно-Сахалинск, Иркутск, Владивосток, Чита, Ангарск, Магадан, Екатеринбург, Улан-Удэ, Хабаровск, Москва и ряд других городов. Дороже всего в столице: дешевле 2 990 000 рублей кроссовер там не найти.

Технически Vezel с любого рынка устроен одинаково – бензиновый атмосферный двигатель 1,5 литра. Японская версия выдает 118 л. с. и 142 Нм крутящего момента, китайская – 124 л. с. и 145 Нм. Работает все это с вариатором, а привод в зависимости от комплектации бывает как передним, так и полным.

Продавцы сразу оговариваются: цены и условия взяты из открытых объявлений в том виде, в каком их заявили на момент публикации. Для автомобилей под заказ итоговая стоимость может зависеть от курса валют, доставки, таможенной стоимости, утильсбора и других условий.

Кстати, недавно Vezel попал в рейтинг самых надежных автомобилей Китая по версии местного подразделения американского аналитического агентства J.D. Power. В своем сегменте он показал самое низкое количество проблем на сотню машин.

О другом недорогом автомобиле на российском рынке «За рулем» уже рассказывал.

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