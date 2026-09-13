В Тольятти наладили выпуск важных компонентов для Haval

Тульские кроссоверы Haval получат генераторы от тольяттинского «НПК Автоприбор»

Расположенный в Тольятти «НПК Автоприбор» освоил производство генераторов для автомобилей Haval.

Выпускаемые предприятием узлы будут поставляться на завод китайского бренда в Узловой Тульской области. Номенклатура – весь модельный ряд тульских Хавейлов: Jolion, F7, F7x, Dargo, H3, H7 с бензиновыми моторами 1.5 и 2.0. А планируемый объем поставок – 150 тысяч изделий в год. Таким образом, «НПК Автоприбор» полностью закроет потребности российского конвейера Haval.

Впрочем, объемы производства тольяттинской площадке вскоре придется поднимать. Ведь на заводе Haval достигли предела мощности еще в 2023-м, год спустя провели основное инвестирование по модернизации, а в 2026-м озвучили планы по наращиванию производства: со 150 до 200 тысяч автомобилей в год.

Ранее «За рулем» сообщал, что этого показателя планируется достичь уже в 2027 году.