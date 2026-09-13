Это самый дорогой Cadillac в истории — угадайте, сколько стоит

Уникальный Cadillac Elegante с золотой отделкой продали с аукциона за рекордную цену

Единственный в своем роде родстер Elegante 1953 года только что ушел с аукциона за рекордную для бренда Cadillac цену.

Покупатель выложил 1,275 миллиона долларов, и теперь это официально самый дорогой Кадиллак в истории. Машина действительно уникальная: в основе ее лежит серийный Cadillac Series 62 с 5,4-литровым V8 под капотом, однако внешнего сходства с «базой» вы здесь не обнаружите. Дело в том, что кузов Elegante изготовлен вручную из алюминия – над ним трудились мастера из Италии.

Более того, отделка некоторых кузовных деталей, а также складного жесткого верха, колесных колпаков и элементов интерьера выполнена из чистого золота. Привлекает внимание и необычное рулевого колесо: его обод и центральная часть сделаны из прозрачного люцита, известного в середине XX века акрилового пластика, изначально разработанного для военных нужд, а позднее широко применявшегося в бижутерии.

Тогда, в 1950-х на постройку Cadillac Elegante ушло около 30 месяцев. Впервые на публике автомобиль появился в 1955 году, на Международном автосалоне в Нью-Йорке. Автор проекта Гарри Бердсолл планировал выпустить партию из десяти таких машин, однако планам не суждено было сбыться. Много десятилетий спустя оригинальный Elegante полностью восстановил сын Бердсолла, Дик – реставрация заняла 16 лет.

В 2014-м автомобиль получил приз зрительских симпатий на выставке Amelia Island Concours d’Elegance во Флориде – и снова надолго пропал из публичного поля... Что ж, очередной выход в свет у Cadillac Elegante вышел поистине триумфальным. Дорогого стоит!

Ранее «За рулем» рассказывал, как нынешний Cadillac устремлен в будущее и планирует дать бой Ferrari и McLaren.