Купить машину на маркетплейсе — за и против

Автостат: три четверти водителей РФ не готовы покупать машину через маркетплейс

Около трех четвертей российских автомобилистов (74,5%) не собираются в обозримом будущем совершать покупку машины через маркетплейс.

Такие данные получили «Автостат» и Aвто Mail в ходе недавнего опроса. Выяснилось, что основных причин такого неприятия онлайн-покупок автомобиля две: половина находит подобные сделки слишком рискованными, а другая половина считает необходимым лично опробовать автомобиль перед покупкой. Однако оставшаяся четверть респондентов в целом уже готова купить автомобиль удаленно, с доставкой – при соблюдении ряда условий.

«Так, 12,9% могут пойти на это, если у автомобиля будут прозрачная история и онлайн-оформление, а также будет обеспечена гарантия возврата. 10,8% респондентов готовы купить на маркетплейсе новый автомобиль, если продавцом выступит официальный дилер. 1,4% опрошенных могут решиться на сделку по автомобилю с пробегом, если маркетплейс обеспечит независимую техническую экспертизу и гарантию юридической чистоты», – говорится в публикации об опросе.

Ранее «За рулем» рассказывал о нюансах покупки авто на маркетплейсе.