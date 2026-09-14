Меньше литра на «сотню»: Volkswagen анонсировал сверхэкономичный автомобиль

Volkswagen показал концепт сверхэкономичного автомобиля Mission Efficiency

Volkswagen выкатил на публику свой новый концепт под названием Mission Efficiency. Немцы строили его ради одной цели – показать, на что вообще способен электрокар с точки зрения экономии энергии.

Volkswagen Mission Efficiency

По первым тизерам уже кое-что понятно. Кузов получился обтекаемым, с минимальным коэффициентом аэродинамического сопротивления: передок плоский, а крыша без резких изломов перетекает в покатую корму. Причем внимание притягивают и крупные арки – внутри них спрятаны новые колесные диски, тоже сделанные с оглядкой на аэродинамику.

Volkswagen Mission Efficiency

В это же день, 14 сентября, немцы проведут и тестовый заезд. Маршрут – от Вольфсбурга до Вены, всего 780 километров. Смысл затеи простой: наглядно доказать, что дальность пробега зависит не только от емкости батареи. Эффективность электрической установки и аэродинамика кузова здесь весят не меньше.

Что там под кузовом – пока молчок. Технические характеристики концепта Volkswagen не раскрывает. Про серийную версию тоже ничего не сказано: будет она или нет, компания не уточняет. Хотя вариант такой не исключен – если испытания пройдут удачно, какие-то конструктивные решения немцы вполне могут перенести в свои будущие электромобили.

Впрочем, в Европе охотно покупают не только электромобили — о тамошних бестселлерах «За рулем» рассказывал.