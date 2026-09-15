Какие элементы салона выдадут бывшее такси? Детальная оценка эксперта

О работе машины в такси говорят износ кресла, руля, педалей и ручек дверей

Автомобиль, который до продажи трудился в такси, легко вычислить еще до поездки на подъемник – достаточно присмотреться к салону. О таких признаках рассказал автоэксперт Алексей Егоров.

Начать логично с сопоставления: заявленный пробег надо сравнить с состоянием тех элементов, к которым водитель прикасается постоянно. Водительское кресло, руль, педали, ручка коробки передач, дверные ручки и кнопки управления – все это изнашивается быстрее прочего, и по их виду можно понять, сколько машина реально отработала.

Дальше – кузов и задняя часть салона. Пороги, задний диван, дверные карты, ремни безопасности тоже стоит осмотреть внимательно, причем несоответствие их износа тому пробегу, что указан в объявлении, прямо намекает на интенсивную эксплуатацию.

Историю машины Егоров советует проверять по VIN и сервисным записям. Ну а подозрительно низкая цена в сочетании со слишком свежим внешним видом – верный повод насторожиться.

О других неочевидных проблемах, которые всплывают уже после покупки машины, «За рулем» уже рассказывал.

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