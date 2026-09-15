Успеть в кружок, секцию и школу: в РФ разрешат оплатить автошколу из маткапитала

Депутат Антропенко предложил оплачивать автошколу из маткапитала в России

В Госдуме прозвучала инициатива, которая касается семей с детьми и их мобильности. Депутат Игорь Антропенко, представляющий «Единую Россию», заявил, что оплату обучения в автошколе стоит разрешить за счет средств материнского, то есть семейного, капитала – для женщин с детьми и отцов-одиночек.

Логика простая: разъезды между кружками и секциями, куда ходит ребенок, чаще всего выпадают именно на матерей. По сути, женщина превращается в личного водителя для своего чада, а без прав и машины это превращается в настоящую логистическую головоломку.

«Поэтому хочу предложить расширить возможности использования материнского капитала и разрешить тратить его на учебу в автошколе для женщин с детьми или отцов-одиночек», – сказал Антропенко.

Заодно парламентарий напомнил, что направления расходования маткапитала и без того постепенно становятся шире. Родители, кстати, уже сейчас вправе пустить эти деньги на детский садик, на кружки и секции, а также на прочие траты, связанные с образованием, – на этом депутат акцентировал отдельно.

Вообще, это не первая подобная инициатива от Антропенко. Раньше он предлагал сделать учебу в автошколах совсем бесплатной для многодетных матерей.

Что до самой программы материнского капитала, она работает в России с 2007 года. Изначально выплату давали при появлении второго или последующего ребенка, а с 2020-го меру поддержки распространили и на рождение первенца. Суммы в 2026 году такие: на первого ребенка – около 729 тыс. рублей, доплата за второго – 234 тыс., а если на первенца маткапитал не оформляли, то за второго ребенка сразу выплачивают 963 тыс. рублей.

Потратить эти средства разрешено по нескольким направлениям. Среди них – покупка жилья и погашение ипотеки, оплата товаров или услуг для детей с инвалидностью, образование, пенсионные накопления матери. Есть и вариант с ежемесячной выплатой на любого ребенка до трех лет – правда, получить ее можно, только если среднедушевой доход семьи не превышает две величины прожиточного минимума в регионе.

Тем, кто после автошколы выбирает первую машину, «За рулем» назвал самые доступные в обслуживании автомобили.

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