Вот это кадр: ГАЗ Атаман засняли на дороге

Редчайший пикап ГАЗ-2308 Атаман сфотографировали в Нижневартовске

Полноприводный пикап ГАЗ-2308 Атаман 2001 года выпуска сфотографировали очевидцы в Ханты-Мансийском автономном округе.

Источник публикует три снимка, сделанные на одной из улиц Нижневартовска. Автомобиль действительно редкий: по имеющимся в свободных источниках данным, общий тираж выпуска Атаманов составлял всего около сотни экземпляров – ввиду ряда обстоятельств тот мелкосерийный проект так и не перерос во что-то большее. До наших дней, по разным сведениям, сохранилось не более 15 экземпляров.

В этой связи еще более удивляет хорошее состояние сфотографированной машины, а также сообщаемые о ней сведения: автор поста указывает, что этот Атаман – «с ровным учетом и правильным VIN-кодом». Действительно, у большинства сохранившихся машин документы проблемные. Однако есть информация, что как раз в 2001 году была выпущена финальная партия пикапов с выдачей ПТС... Сейчас Атаман считается одной из самых редких моделей ГАЗ.

Ранее «За рулем» рассказывал, что у проекта «Атаман» было и продолжение.