Моторное масло MIRAX MX9 признано победителем в программе «Контрольная закупка»

Синтетическое моторное масло MIRAX MX9 заняло I место в независимом конкурсе торговых марок телевизионной программы «Контрольная закупка».

Высшая оценка была присуждена двум продуктам бренда (SAE 5W-30 и SAE 5W-40) по результатам комплексного лабораторного анализа, профессиональных тестов в автосервисе и многомесячных испытаний народной фокус-группой.

В рамках исследования редакторы телеканала закупили и закодировали четыре популярных бренда синтетических моторных масел для корейских автомобилей вязкостных категорий SAE 5W-30 и SAE 5W-40:

MIRAX MX9 (ООО «Юнайтед Петрокемикалс», г. Обнинск, Россия) — 3400 руб. (5W-30) / 3 200 руб. (5W-40)

ZIC TOP LS (ООО «СК ЭнмувРус», Корея) — 4 260 руб. (5W-30) / 4600 руб. (5W-40)

S-OIL SEVEN GOLD #9 (S-OIL TOTAL LUBRICANTS, Корея) — 3100 руб. (5W-30) / 4800 руб. (5W-40)

Kixx PAO (GS Caltex Corporation, Корея) — 3900 руб. (5W-30) / 3800 руб. (5W-40)

Независимая лаборатория оценила образцы по ключевым физико-химическим показателям: щелочному числу, кинематической и динамической вязкости, температуре вспышки, испаряемости по NOACK, а также содержанию серы и сульфатной золы.

Лабораторные тесты показали значительное преимущество масел MIRAX MX9 и ZIC TOP LS. В частности, MIRAX MX9 продемонстрировал высокий запас щелочного числа, обеспечивающий отличные моющие свойства и устойчивость к высоким нагрузкам, низкое содержание сульфатной золы и серы, а также превосходную термоокислительную стабильность и защиту от сухого трения при холодном пуске.

Параллельно с лабораторными тестами народная фокус-группа в течение нескольких месяцев оценивала закодированные образцы в условиях реальной эксплуатации. Участники голосования обращали внимание на удобство канистры, текучесть, эргономику упаковки и угар (расход) масла. По итогам потребительской оценки MIRAX MX9 набрал максимальный балл, опередив остальных участников.

Единство экспертного мнения и высоких оценок автовладельцев привело бренд MIRAX к безусловной победе в конкурсе.

«Победа в "Контрольной закупке" — важный показатель эффективности нашей работы. Нам удалось создать моторное масло премиального уровня, которое по физико-химическим свойствам не просто соперничает с ведущими корейскими и мировыми брендами, но и выигрывает по соотношению цены и качества», - прокомментировали в пресс-службе Mirax.