Jetour выведет на рынок РФ новую, востребованную версию кроссовера T1
Осенью 2026 года Jetour начнет продажи в России гибридной модификации кроссовера T1.
Эта модель станет дебютным автомобилем марки с подключаемой гибридной силовой установкой (PHEV) на отечественном рынке.
Решение о выпуске такой версии отражает курс бренда на расширение линейки с учетом меняющихся предпочтений покупателей.
Россиянам все чаще нужны машины на альтернативных источниках энергии, которые объединяют современные технологии, удобство и практичность с меньшим расходом топлива и заботой об экологии. Гибридный T1 отвечает именно этому запросу.
Напомним, что обычный Jetour T1 дебютировал в России в сентябре 2025 года. Автомобиль задуман прежде всего как городской, но при этом обладает серьезным внедорожным арсеналом. Сейчас он предлагается с бензиновым мотором 2.0T в паре с восьмиступенчатым автоматом в комплектациях Престиж и Премиум.
Что касается гибрида, то его оснащение и стоимость станут известны ближе к началу продаж – осенью 2026 года.
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