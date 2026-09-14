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Jetour выведет на рынок РФ новую, востребованную версию кроссовера T1

Кроссовер Jetour T получит гибридную версию осенью 2026 года

Осенью 2026 года Jetour начнет продажи в России гибридной модификации кроссовера T1.

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Jetour выведет на рынок РФ новую, востребованную версию кроссовера T1

Эта модель станет дебютным автомобилем марки с подключаемой гибридной силовой установкой (PHEV) на отечественном рынке.

Решение о выпуске такой версии отражает курс бренда на расширение линейки с учетом меняющихся предпочтений покупателей.

Россиянам все чаще нужны машины на альтернативных источниках энергии, которые объединяют современные технологии, удобство и практичность с меньшим расходом топлива и заботой об экологии. Гибридный T1 отвечает именно этому запросу.

Напомним, что обычный Jetour T1 дебютировал в России в сентябре 2025 года. Автомобиль задуман прежде всего как городской, но при этом обладает серьезным внедорожным арсеналом. Сейчас он предлагается с бензиновым мотором 2.0T в паре с восьмиступенчатым автоматом в комплектациях Престиж и Премиум.

Что касается гибрида, то его оснащение и стоимость станут известны ближе к началу продаж – осенью 2026 года.

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Источник:  Jetour
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