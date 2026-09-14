Заехали в суровое бездорожье на кроссовере Москвич М90 — вывезет?

«За рулем» рассказал о плюсах и минусах кроссовера Москвич М90 на бездорожье

Издание «За рулем» провело сравнительный тест семейных кроссоверов, один из которых – это новый Москвич М90.

Бездорожья в рамках этого большого приключения было с избытком – тем более, что Москвич М90 (он же Roewe RX9 или MG RX9) оснащается полный приводом, приводимым в действие 200-сильным мотором и классическим 9-ступенчатым автоматом. Но прочие «входные данные» особого оптимизма не внушали: это довольно тяжелая машина с небольшим углом въезда и клиренсом всего в 160 мм, отмечает эксперт «За рулем».

А если поставить металлическую защиту вместо штатной пластиковой, останется и того меньше. Однако мы убедились: внедорожный режим тащит машину вперед, пока есть возможность.

Кирилл Милешкин, редактор «За рулем»

– У Москвича с его большими свесами и окраской «в пол» внешность городского жителя. Особенно же сомнительно для наших условий обилие хрома на кузове. Однако полный привод стоит по умолчанию, поэтому песчаного карьера машина не избежала. Универсальный внедорожный пресет неплохо справляется с сыпучим покрытием, позволяя в нужной степени буксовать. В нем заблокирована муфта привода задних колес.

Режим для снега стремится к езде внатяг, в песчаный подъем машина с ним не едет. А вот классический гидроавтомат ZF поводов сомневаться в себе не дает: ни запахов, ни откатов назад, ни жалоб на перегрев. Хорошо настроена и муфта, подключающая задние колеса без задержки. Это важно, ведь геометрия М90 не располагает валить по пересеченной местности ходом – клиренс всего 160 мм.

Все прочие нюансы противостояния кроссовера Москвич М70 с конкурентами – в тест-драйве «За рулем»!