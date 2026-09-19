Названа дата выхода самой доступной версии Skoda Epiq

В Европе Skoda Epiq в базовой версии Essence 35 обойдется в 25 900 евро

Skoda расширяет линейку электромобилей субкомпактным кроссовером Epiq, который поступит в продажу в октябре.

Базовая версия Essence 35 обойдется в 25 900 евро, что почти на 11 500 евро дешевле предыдущего начального электромобиля марки Elroq 60. Но пока доступна для заказа лишь топовая модификация First Edition за 38 950 евро.

Skoda Epiq электро

First Edition базируется на версии Epiq 55 с батареей 55 кВт·ч и двигателем мощностью 155 кВт (211 л.с.). Запас хода на одной зарядке достигает 430 км.

Спецверсию выдают ярко-красные акценты в экстерьере и салоне, черная крыша и 20-дюймовые диски.

В салоне мягкие материалы, разнообразие фактур и цветов – все это создает ощущение премиума. Сиденья с надежной боковой поддержкой комфортны даже для людей ростом выше 1,90 м, хотя поддержка бедер коротковата.

Сзади с удобством разместятся четверо взрослых, багажник вмещает 475 литров, а в подполе есть дополнительный отсек. Автомобиль способен буксировать прицеп весом до 1200 кг.

Управление логично: важные команды продублированы физическими кнопками. Огорчает лишь сенсорный слайдер громкости и нерасторопное голосовое управление. Навигация подсказывает доступные зарядные станции.

Skoda вышла на рынок электромобилей поздно – Enyaq появился в 2021-м, Elroq – в 2024-м, но обе модели быстро стали бестселлерами. Elroq за несколько месяцев вышел на второе место по популярности в Европе. Epiq продолжает эту историю успеха - инженеры предлагают добротный электромобиль по привлекательной цене.

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