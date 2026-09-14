1 владелец, гаражное хранение и 16 тыс. км пробега: в продаже «идеальный» Prado 150

В Новосибирске продают Toyota Land Cruiser Prado 2014 за 5,75 млн рублей

В Новосибирске на классифайде выставлен на продажу Toyota Land Cruiser Prado 2014 года выпуска в максимальной 7-местной комплектации « Спорт».

Как указано в объявлении на портале Дром, автомобиль оценен в 5 750 000 рублей – продавец отмечает, что цена высокая, но обусловлена исключительным состоянием машины.

Особенность этого экземпляра – пробег всего 16 373 километра. Владелец называет автомобиль «капсулой времени» и подчеркивает, что кузов полностью сохранил заводской окрас, включая бамперы, а стекла и оптика оригинальные, без дефектов. Запасное колесо, по словам продавца, так ни разу и не использовалось.

Автомобиль был куплен у официального дилера «Тойота Центр Сочи», эксплуатировался в Сочи и хранился в гараже. Указано, что техническое обслуживание проходило ежегодно у дилера, а у машины был только один собственник. Продавец утверждает, что история автомобиля абсолютно чистая – без аварий и залогов, с подтвержденным пробегом.

Под капотом – бензиновый двигатель объемом 4,0 литра мощностью 282 л.с. в паре с автоматом. Автомобиль полноприводный. Комплектация включает люк, пневмоподвеску с регулировкой жесткости стоек, систему контроля слепых зон (BSM), память сидений, электропривод багажника, два цветных дисплея, аудиосистему JBL, бесключевой доступ и кнопку старта/остановки двигателя.

Продает машину сам собственник: потенциальным покупателям доступен отчет по VIN-коду с проверкой на участие в ДТП, залоги и другие параметры.

Судя по объявлению, речь идет об одном из наиболее хорошо сохранившихся экземпляров Prado 150 рестайлингового поколения на российском рынке – что и объясняет цену, заметно превышающую среднерыночные значения для моделей этого года.

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