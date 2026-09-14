Реактивный Як, 1000 л.с. и 3 мировых рекорда: как прошел первый Суперкубок «За рулем»

Суперкубок «За рулем» 12-13 сентября 2026 на RDRC в Быково: Саркисян и Сангариев — рекорды России, Лобачев — Европы, Усманов и Елизаров — мировые

На автодроме RDRC в подмосковном Быково 12 и 13 сентября состоялся первый Суперкубок «За рулем». Заезды собрали свыше ста спортсменов, и каждый выехал на специально подготовленной машине мощностью до 1000 лошадиных сил. Праздник дрэг-рейсинга обернулся рекордами России, Европы и мира.

Рекорды России и Европы

Эдуард Саркисян на Audi R8 Rokot Gosha Turbo Tech вписал свое имя в историю: впервые в стране эта марка прошла «квотер» – четверть мили – быстрее 8 секунд.

Тамерлан Сангариев на M3 Competition MotorLab Borz показал лучшее в России время среди BMW, допущенных на дороги общего пользования, – 8,281 секунды. Причем его заезд на 3/8 мили (603 метра) тоже стал национальным рекордом.

Александр Лобачев на Lamborghini Huracan «Спартак» Level Performance обновил рекорд Европы для этой марки – впервые удалось выйти из 8,6 секунды. К тому же он установил рекорд скорости на выходе с четверти мили для кузовной машины: 313,04 км/ч.

Мировые рекорды в Быково

Мировых достижений набралось сразу три. Руководитель ателье A2 Performance Висхан Усманов переписал рекорд планеты на 1/4 мили для BMW с мотором S58 – 7,649 секунды и 290 км/ч на финише.

Вдобавок он первым в мире выехал из 1,2 секунды на первых 60 футах дистанции, то есть на 18,3 метра.

Еще одно достижение – за Николаем Елизаровым: мировой рекорд для Audi RS6 поколения C8 – 9,813 секунды. Неплохое начало для дебютного зарулевского Суперкубка!

Реактивный 100-Як и его пилот

Джет-кар 100-Як подобрался к абсолютному рекорду скорости RDRC. Самый экстраординарный проект турнира впервые серьезно проверили в 2022 году на «Байкальской миле»: тогда он победил в «абсолюте», разогнавшись до 284 км/ч, а прежний рекорд был на 22 км/ч скромнее.

Победа не обманула ожиданий создателя и пилота Льва Гаряева – двигатель АИ-25 от Яка, мягко говоря, «устал» от прежних нагрузок. На смену пришел агрегат того же семейства, но нового поколения – АИ-25ТЛ, который на средних оборотах выдает примерно на 30% больше мощности. Заодно 100-Як-2 стал заметно безопаснее.

Следующая «Байкальская миля» снова осталась за ним, правда превзойти 284 км/ч не получилось. Начались работы по облегчению конструкции и – как ни странно – по усилению тормозов: чтобы хорошенько «раздуться», джет-кару нужно стоять на месте как вкопанному.

К Суперкубку «За рулем» 100-Як подготовили на все сто. На четверти мили реактивная машина вышла на 314 км/ч – это третий показатель за всю историю быковской трассы. Создателя уникального проекта и его машину ждут на следующем Суперкубке «За рулем» в 2027 году.

Dongfeng и битва блогеров

В рамках Суперкубка устроили тест-драйв двух популярных кроссоверов Dongfeng – Mage и Huge, и попробовать их могли все желающие.

А на площадке Dongfeng развернулась битва блогеров.

Победитель получит награду в один миллион рублей.