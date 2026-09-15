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Стало известно, с какой целью Jaguar Land Rover создал армейский Defender

Jaguar Land Rover предложил НАТО новый армейский Defender

Британская компания Jaguar Land Rover, входящая в индийскую Tata Group, активно обсуждает с несколькими государствами НАТО возможность продажи им обновленного армейского внедорожника Defender Wolf Series II. О переговорах стало известно газете Financial Times.

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Стало известно, с какой целью Jaguar Land Rover создал армейский Defender

Новую военную модель представили в сентябре. Как отмечает издание, таким образом производитель рассчитывает воспользоваться европейской программой перевооружения Readiness 2030 – инициативой Евросоюза, направленной на укрепление оборонного потенциала и снижение зависимости от внешних поставщиков.

Представитель JLR Патрик Макгилликадди заявил, что новая машина хорошо подходит для нужд вооруженных сил, поскольку легко адаптируется к самым разным задачам и требованиям, которые выдвигают военные структуры.

По данным компании, свежие армейские контракты помогут поддержать переживающий не лучшие времена британский автопром и откроют дополнительные возможности для более чем 2,2 тысячи местных поставщиков.

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Источник:  ТАСС
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