Какие маневры чаще всего приводят к ДТП? Интересная статистика от страховщиков

Самый критичный маневр с точки зрения страховщиков — движение задним ходом

Подавляющее большинство страховых случаев приходится на обычное движение прямо – 48% в каско и 35% в ОСАГО. Причем в каско сюда попадают не только столкновения, но и повреждения от внешних факторов: камни и осколки разбивают лобовое стекло, град оставляет вмятины, на машину падают ветки, случаются наезды на ямы и ДТП с дикими животными.

В ОСАГО картина другая: более 70% зафиксированных происшествий – это аварии с другими участниками движения, которые едут параллельно в попутном потоке. Обычно кто-то не справляется с управлением или не учитывает дистанцию.

Какой же маневр оказался самым критичным? Движение задним ходом. На него приходится 22% обращений по ОСАГО – каждый пятый случай, а в каско – 11%. Чаще всего такие ДТП происходят в зонах с ограниченной видимостью, на парковках и во дворах, где вероятность столкновения с другой машиной особенно высока.

Замыкает топ-3 перестроение: 8% обращений по ОСАГО и 3% по каско. Здесь инциденты чаще всего связаны с нарушением правил маневрирования и несоблюдением дистанции в потоке.

Нашлось в статистике место и редким, но занятным маневрам. Открывание двери стало причиной 0,05% страховых случаев в каско и 0,09% в ОСАГО. Доля вроде бы мизерная – меньше процента, однако за год набегает не один десяток обращений от автомобилистов, чьи двери повредили проезжающие мимо машины или даже ветер. «Перепутал педали» – сюжет из той же серии: из-за этого произошло 0,01% страховых случаев в каско и 0,04% в ОСАГО. И хотя процент крошечный, в годовом портфеле такие истории складываются в десятки обращений водителей.

О том, какие еще водительские вольности грозят проблемами со страховкой, «За рулем» уже рассказывал.

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