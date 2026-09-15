Россияне начали активно покупать гибриды — названы популярные модели

Сергей Целиков: Доля электромобилей и гибридов в РФ приближается к 9% авторынка

За первые две недели сентября суммарная доля электромобилей и гибридов на российском авторынке почти достигла 9%.

Об этом сообщает глава «Автостата» Сергей Целиков и напоминает, что в июле-августе «электрички» (BEV) и подключаемые гибриды (PHEV) занимали чуть более 7% от всех продаж новых легковушек, а первые шесть месяцев 2026 года и вовсе держались в пределах 6%. Но уже в первую половину сентября на учет встали 1234 чистых электромобиля и 3683 плагин-гибрида. Первые заняли 2,2%, а вторые – 6,7%.

Топ-3 самых популярных новых плагин-гибридов в РФ (начало сентября 2026)

«Два первых кроссовера собирают в России, последний в Беларуси. Это дает возможность дилерам держать цену конкурентной», – отмечает Целиков.

У электромобилей лидеры такие: Changan Qiyuan Q05 (300 шт.), Evolute I-Joy (282 шт), Toyota BZ3X (225 шт). Обладатели первого и третьего мест – это «параллельные» иномарки, а Evolute собирается в России. В сумме эти три модели закрыли 2/3 всего сегмента BEV.

Эксперт делает вывод, что на фоне дефицита топлива сегмент электрокаров и гибридов продолжает быстрый рост за счет наиболее доступных моделей.

Ранее «За рулем» рассказал, что в Китае в топ-10 бестселлеров и вовсе осталось всего две неэлектрических модели.