В Кемерове начали выпускать летающие электромобили

В РФ стартовало производство летательных аппаратов eVTOL с вертикальным взлетом

В Кемерове запущено серийное производство одноместных электрических летательных аппаратов, способных взлетать и садиться вертикально.

Таким машинам не требуются аэродромы и взлетные полосы. Российская разработка оснащена восемью электромоторами, а электроника отвечает почти за 90% управления. Техника выпускается в нескольких версиях, максимальная грузоподъемность достигает 110 килограммов.

Электролеты нередко причисляют к одному классу с вертолетами, однако такое сопоставление не вполне корректно. Аппараты eVTOL отличаются более тихой работой, меньшим воздействием на окружающую среду и низкими затратами на эксплуатацию, к тому же значительная часть управления переложена на электронику.

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин в разговоре с «Авторадио» отметил, что до массового внедрения подобного транспорта пройдут еще десятилетия.

По его словам, сначала необходимо принять законодательство, четко регулирующее эту сферу, как это делается с автономным транспортом: сначала тестирование в рамках экспериментального правового режима, затем полноценное регулирование.

Шапарин подчеркнул, что соответствующий закон в России скоро будет принят, и такая техника станет частью повседневности, постепенно масштабируясь. Он также провел параллель с электросамокатами, где сначала появилась техника, а законодательство пытаются под нее подстроить, что приводит к появлению привилегированных участников движения, «которым можно все, и им за это ничего еще и не будет».

В дальнейшем подобные аппараты рассматривают в качестве воздушного такси, а также для доставки грузов, применения в сельском хозяйстве и медицине.

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