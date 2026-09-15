Экранный квест: разбираемся с салоном кроссовера Volga K40

«За рулем» рассказал о плюсах и минусах интерьера нового кроссовера Volga K40

На тест-драйве «За рулем» побывал новый кроссовер Volga K40 – такие машины с апреля выпускает АО «Производство легковых автомобилей» в Нижнем Новгороде.

Будучи адаптированным клоном обновленного Geely Atlas (в Китае – Boyue L), новый продукт нижегородского конвейера произвел на нашего эксперта смешанное впечатление. В частности, интерьер Волги порадовал удобными креслами и информативной проекцией на лобовое стекло, но вот организация управления различными функциями решена по китайской моде: в экран «зашиты» даже настройка зеркал и пресеты режимов движения.

Илья Хлебушкин, редактор «За рулем»:

– За водительской дверью с обычной ухватистой ручкой – интерьер от дореформенного Атласа, разве что с иным логотипом на руле. Передняя панель – с вертикальным дисплеем медиасистемы на 13,2 дюйма (а не 15,4). Кнопка «аварийки» – единственная настоящая, все остальное – экранный квест. Функций Android Auto и CarPlay нет: для вывода навигации на дисплей приходится зеркалить смартфон через приложение CarbitLink.

Приборный экран – не образец читаемости, выручает отличная проекция на лобовое стекло. Водительское кресло удобное, а вот рулю не помешало бы увеличить диапазон регулировки по вылету. В работу авторежима климата приходится вмешиваться, а стекло правой двери в зоне зеркала в ливень запотевает.

Сзади просторно, двери распахиваются гостеприимно, но диван не регулируется. Включить подогрев через меню медиасистемы придется просить попутчиков с переднего ряда (длительность – от пяти минут до бесконечности).

Вообще же в салоне уютно: водительское кресло вентилируется и регулируется по длине подушки, динамическая подсветка создает атмосферу, а сзади имеются боковые светильники, дефлекторы, USB, подлокотник и вид на небо через панорамную крышу, рассказывает эксперт.

Является ли Volga K40 адекватным вариантом для возрождения фамилии? Читаем об этом в новой статье «За рулем».