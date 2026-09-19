Тормозная пыль под запретом: как Brembo меняет подход к замене тормозов

Комплект Brembo Greenance Plus — единая система диска и колодок для стандарта Euro 7

Приближение в ЕС стандарта Euro 7 меняет требования не только к выхлопу, но и к тормозной пыли. Компания Brembo представила комплект Greenance Plus – согласованную пару «диск плюс колодки», созданную с учетом новых экологических норм.

Компания Brembo представила комплект Greenance Plus – согласованную пару «диск плюс колодки»

Главная особенность – двухслойное покрытие без никеля, наносимое лазерной наплавкой металла (LMD). Оно формирует износостойкую рабочую поверхность, которая снижает образование частиц, не ухудшая торможение. Технология подходит и для цельных, и для составных дисков.

По данным производителя, в сравнении с необработанным чугунным диском износ поверхности уменьшается до 80%, выбросы тормозной пыли – до 90% (стендовый цикл WLTP-Brake), а воздействие на окружающую среду – до 85% по оценке жизненного цикла, подтвержденной независимой организацией. Разумеется, реальные цифры зависят от условий, поэтому важен правильный подбор пары для конкретной машины.

Практичная деталь – маркировка Easy Check с логотипом Brembo на рабочей поверхности. Когда символ стирается, это означает, что диск достиг предела износа и требует замены. Это упрощает визуальную проверку и делает обслуживание понятнее.

Комплект рассчитан на легковые автомобили и легкий коммерческий транспорт с разными типами силовых установок.

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