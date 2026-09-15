Lada Vesta Sport: больше комфорта за те же деньги
АВТОВАЗ начал отгружать дилерам обновлtнную Lada Vesta Sport.
Теперь во всех комплектациях самой мощной Весты появились автоматическая климатическая система и телематика Lada Connect Старт. При этом рекомендованная розничная цена осталась прежней – от 2 352 000 рублей. Новые функции доступны как для седана, так и для универсала, включая популярную серию Black.
Автоматический климат-контроль сам поддерживает заданную температуру в салоне. Управлять им можно с помощью рукояток с подсветкой, которые показывают температуру, направление воздушных потоков и скорость вентилятора. Все эти настройки также отображаются на 10-дюймовом экране мультимедийной системы Lada EnjoY Vision Pro.
Второе новшество – телематика Lada Connect Старт. После подключения смартфона водитель может удаленно проверять состояние автомобиля: запас топлива, заряд аккумулятора, температуру двигателя и местоположение машины. Кроме того, через приложение видно, заперты ли двери и багажник, а также запущен ли мотор.
Напомним, что Lada Vesta Sportоснащается форсированным двигателем объtмом 1,8 литра мощностью 147 л.с. В машине стоят спортивная подвеска, усиленные тормоза и специальные настройки курсовой устойчивости. Салон получил особую отделку, а приборная панель умеет отслеживать разгон на 400 метров и время прохождения круга.
Второе поколение Vesta Sport вышло на рынок в конце марта 2026 года. Модель впервые получила версию универсал и новый силовой агрегат. Сейчас в России продается около 100 таких автомобилей в месяц, а особой популярностью пользуется серия Black.
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