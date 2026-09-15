У роста цен на топливо есть скрытый эффект

Банк России: рост цен на топливо добавит инфляции около 0,7-0,8%

Директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Андрей Ганган рассказал, как ситуация на топливном рынке влияет на общую инфляцию в стране.

По его словам, прямой вклад подорожания бензина и дизеля составляет примерно 0,7-0,8 процентного пункта.

Ганган объяснил, как производятся эти расчеты. Нужно взять долю топлива в потребительской корзине, посмотреть, насколько сильно выросли цены с начала года, и на основе этого вывести итоговую цифру влияния на инфляцию. Сейчас, по его оценкам, это как раз около 0,7-0,8 п.п.

Кроме того, представитель ЦБ напомнил о прогнозах, сделанных на июльском заседании. Тогда регулятор оценил общий вклад топливного рынка в рост годовой инфляции к концу года в 1,5 п.п. Эта цифра включает в себя не только прямое подорожание бензина и дизеля, но и так называемые косвенные (вторичные) эффекты.

Ганган уточнил, что из этих 1,5 п.п. большая часть – это как раз вторичные эффекты от роста цен на топливо. Он добавил, что в октябрьском прогнозе ЦБ планирует пересмотреть эту оценку: либо подтвердить ее, либо изменить.

О том, какой бензин заливать при дефиците топлива, «За рулем» уже рассказывал.

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