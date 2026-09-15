В России изменились цены на крутой внедорожник нашей сборки: сколько он стоит?

Гибридный внедорожник Deepal G318 подорожал в России на 90 000 рублей

Принадлежащая Changan марка Deepal в сентябре переписала ценники на гибридный внедорожник Deepal G318. Обе версии подорожали одинаково – на 90 тысяч рублей, то есть на 1,5-1,6%.

Deepal G318

Исполнение «Техно» теперь оценивается в 5 740 000 рублей, топовый вариант «Эверест» – в 6 090 000 рублей. Прибавка в обоих случаях составила 90 000 рублей.

Собирают модель в Калининграде, на заводе « Автотор». Причем внедорожник участвует в государственной программе льготного автокредитования: субсидия покрывает до 35% его стоимости, но не больше 925 000 рублей.

Кстати, официальные продажи Deepal G318 стартовали в России в марте текущего года.

По размерам внедорожник обходит даже Tank 500: 5010 мм в длину и 1985 мм в ширину. Высота же зависит от версии – у «Техно» со стандартной подвеской это 1895 мм, у «Эвереста» с пневмоподвеской – 1960 мм.

Интерьер Deepal G318

Движут его два ведущих электромотора суммарной мощностью 439 л. с. и 575 Нм плюс 1,5-литровый бензиновый двигатель. С колесами бензиновый агрегат никак не связан: его дело – подзаряжать батарею, то есть работать генератором. С места до «сотни» внедорожник уходит за 6,3 секунды, а максимальная скорость достигает 175 км/ч.

Литий-железо-фосфатная батарея емкостью 35,07 кВт·ч дает до 184 км пробега исключительно на электричестве – по циклу CLTC. Пополнение заряда с 30 до 80% занимает всего полчаса. Ну а вместе с полным бензобаком суммарный запас хода переваливает за 1000 км.

Еще в сентябре Changan анонсировала выход на российский рынок новой модели бренда Deepal. Речь о семейном трехрядном кроссовере Deepal S09. Оснастят новинку гибридной силовой установкой последовательного типа – по этой же схеме работает и G318. Суммарный запас хода S09 обещают больше 1000 километров.

Понравилась публикация? Тогда добавьте «За рулем» в список интересных источников:



1. Откройте https://google.com...

2. Поставьте галочку напротив нашего издания Готово – остаемся на связи!