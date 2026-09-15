Максим Ликсутов: в столице открылся Музей Транспорта Москвы

Музей Транспорта Москвы открылся в историческом гараже Мельникова

14 сентября Сергей Собянин открыл постоянную экспозицию Музея Транспорта Москвы в здании Гаража Константина Мельникова на Новорязанской улице 27.

Музей не имеет аналогов в мире по насыщенности и уникальности коллекции и превосходит по масштабу и разнообразию экспонатов, том числе мультимедийных и интерактивных, знаменитые транспортные музеи Люцерна, Лондона, Нью-Йорка и Пекина.

Экспозиция показывает, как за полтора века менялись облик столицы, ее архитектура, промышленность и повседневная жизнь москвичей – через историю конки, трамваев, автобусов и метро. За каждым экспонатом стоит работа собственной научной и реставрационной команды музея, которая бережно восстанавливает историческую технику, сохраняя ее подлинность.

Помимо основной экспозиции посетителей ждут многофункциональный «Клуб» для выставок, форумов, кинопоказов и концертов, где также будут проходить практикумы для студентов московских вузов и колледжей.

Профильные занятия и посещение музея включат в учебный план Российского университета транспорта. Кроме того, работает архивно-библиотечный центр с более чем 50 тыс. книг и оцифрованным архивом, доступным онлайн, а также «Автолаборатория» с детским центром и реставрационной мастерской Инженерной школы «Фаза». Завершает пространство уютное кафе, украшенное уникальной мозаикой с фасада завода «Москвич» – четырьмя фризами с картинами сборки автомобилей разных лет.

Максим Ликсутов, заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности:

– По задаче Мэра Москвы Сергея Собянина мы провели работы по восстановлению гаража Мельникова: вернули ему изначальный вид и приспособили для жителей столицы.

Этот объект и другие здания комплекса почти столетие служили городу складами и стоянками, а благодаря реставрации обрели вторую жизнь как открытое музейное пространство. Сегодня, в свой первый рабочий день, Музей Транспорта Москвы приветствует всех гостей!

График работы музея:

Вторник – четверг с 10:00 до 20:00

Пятница – воскресенье с 10:00 до 21:00

Понедельник — выходной.

Условия посещения опубликованы на официальном сайте музея.

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