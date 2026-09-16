Этот внедорожник Geely будет превосходить «Гелик» во всем: подробности о новинке

Geely Galaxy Battleship 700: от 2,5 млн рублей, 1128 сил, запас хода 1770 км

За новый Geely Galaxy Battleship 700, известный еще как Cruiser 700, в Китае просят от 199 800 юаней. По текущему курсу это примерно 2,5 млн рублей. На фоне одноклассников модель выделяется, пожалуй, самым технологичным оснащением.

Geely Galaxy Battleship 700

Гибридная установка построена вокруг двухлитрового турбомотора – его, по словам производителя, можно погружать на глубину до 1,5 метра без ущерба для агрегата. Вместе с ДВС трудятся три электродвигателя, а совокупная отдача всей комбинации доходит до 1128 л.с. Максимальный крутящий момент на колесах – 13 920 Нм. Неудивительно, что внедорожник длиной 5085 мм набирает «сотню» менее чем за четыре секунды.

Geely Galaxy Battleship 700

Прочность – отдельная тема. В несущий кузов интегрирована рама с жесткостью на кручение порядка 41 000 Нм/град. Geely уверяет: одна только крыша выдерживает 16-тонную нагрузку. Добиться таких цифр помогли новая архитектура GTA, лежащая в основе машины, и особый метод формовки, с помощью которого создают силовые элементы сложной формы.

Фактически перед нами один из самых прочных автомобилей на мировом рынке. Аккумулятор обеспечивает запас хода на электротяге до 305 км, а всего без дозаправки внедорожник проезжает около 1770 км.

Для бездорожья предусмотрены три варианта блокировки межосевого и заднего дифференциала: две виртуальные и одна жесткая, механическая – она заметно повышает проходимость. Адаптивная подвеска умеет поднимать клиренс с обычных 233 мм до 360 мм. Электроника сама сканирует пространство в радиусе до 30 метров, подстраивая машину под меняющиеся условия езды. Броды глубиной до 800 мм ей тоже по силам, причем за сохранность автомобиля отвечает глубоководный сонар. Зайдет внедорожник слишком глубоко – включится режим, который удерживает его на поверхности воды в течение 40 минут и позволяет двигаться со скоростью до 4 узлов.

Интерьер Geely Galaxy Battleship 700

В списке опций – система подачи кислорода (выручает при езде в высокогорье), массажные сиденья, холодильник, комплекс автономного управления и множество других удобств. Задний диван складывается в ровную кровать. А вот компания Lexus решила убрать с рынка недорогой кроссовер.

О летающих электромобилях, которые начали выпускать в Кемерове, «За рулем» уже рассказывал.

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