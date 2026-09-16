Этот внедорожник Geely будет превосходить «Гелик» во всем: подробности о новинке
За новый Geely Galaxy Battleship 700, известный еще как Cruiser 700, в Китае просят от 199 800 юаней. По текущему курсу это примерно 2,5 млн рублей. На фоне одноклассников модель выделяется, пожалуй, самым технологичным оснащением.
Гибридная установка построена вокруг двухлитрового турбомотора – его, по словам производителя, можно погружать на глубину до 1,5 метра без ущерба для агрегата. Вместе с ДВС трудятся три электродвигателя, а совокупная отдача всей комбинации доходит до 1128 л.с. Максимальный крутящий момент на колесах – 13 920 Нм. Неудивительно, что внедорожник длиной 5085 мм набирает «сотню» менее чем за четыре секунды.
Прочность – отдельная тема. В несущий кузов интегрирована рама с жесткостью на кручение порядка 41 000 Нм/град. Geely уверяет: одна только крыша выдерживает 16-тонную нагрузку. Добиться таких цифр помогли новая архитектура GTA, лежащая в основе машины, и особый метод формовки, с помощью которого создают силовые элементы сложной формы.
Фактически перед нами один из самых прочных автомобилей на мировом рынке. Аккумулятор обеспечивает запас хода на электротяге до 305 км, а всего без дозаправки внедорожник проезжает около 1770 км.
Для бездорожья предусмотрены три варианта блокировки межосевого и заднего дифференциала: две виртуальные и одна жесткая, механическая – она заметно повышает проходимость. Адаптивная подвеска умеет поднимать клиренс с обычных 233 мм до 360 мм. Электроника сама сканирует пространство в радиусе до 30 метров, подстраивая машину под меняющиеся условия езды. Броды глубиной до 800 мм ей тоже по силам, причем за сохранность автомобиля отвечает глубоководный сонар. Зайдет внедорожник слишком глубоко – включится режим, который удерживает его на поверхности воды в течение 40 минут и позволяет двигаться со скоростью до 4 узлов.
В списке опций – система подачи кислорода (выручает при езде в высокогорье), массажные сиденья, холодильник, комплекс автономного управления и множество других удобств. Задний диван складывается в ровную кровать. А вот компания Lexus решила убрать с рынка недорогой кроссовер.
О летающих электромобилях, которые начали выпускать в Кемерове, «За рулем» уже рассказывал.
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