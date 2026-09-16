Неубиваемый японский седан по цене Весты появился в продаже в России

Новые седаны Nissan Sylphy Classic предлагают в России с ценой от 1,6 млн рублей

На российском рынке появился новый бюджетный седан, приехавший с китайского рынка, – Nissan Sylphy Classic. Машину возят под заказ, часть экземпляров уже есть в наличии, а объявления на классифайдах начинаются с отметки 1,6 млн рублей.

Nissan Sylphy Classic

Для сравнения: Lada Vesta 2026 модельного года в самой доступной версии с автоматической коробкой обойдется дороже – 1 631 000 рублей. За топовую комплектацию с той же трансмиссией просят уже 2 020 000 рублей.

За минимальные 1 600 000 рублей новый Sylphy Classic 2025 года выпуска готовы привезти под заказ в Омск – доставку до города продавец уже включил в стоимость. Комплектация, если верить объявлению, максимальная: салон отделан экокожей, руль тоже кожаный, есть камера заднего вида с парктрониками, подогрев передних сидений, круиз-контроль, бортовой компьютер и мультимедиа с крупным сенсорным экраном. Плюс кондиционер и бесключевой доступ с запуском мотора кнопкой.

В Новосибирске такой же седан предлагают заказать за 1 659 000 рублей, а во Владивостоке самый доступный вариант с доставкой оценили в 1 700 000 рублей.

Интерьер Nissan Sylphy Classic

Несколько машин продают из наличия. В Барнауле, к примеру, выставили Sylphy 2023 года за 2 160 000 рублей – в сумму уже заложен уплаченный коммерческий утильсбор. Правда, оснащение здесь скромнее: двигатель заводится обычным ключом, сиденья обиты тканью, а вместо продвинутой мультимедиа – простая магнитола с монохромным дисплеем.

Кстати, ранее на российском рынке появился еще один компактный седан – Mitsubishi Attrage, который у нас официально никогда не продавался. Его привезли из-за границы по параллельному импорту и сейчас предлагают в Екатеринбурге за 1 600 000 рублей.

Силовой агрегат у Sylphy Classic безальтернативный – атмосферный мотор объемом 1,6 литра, известный с 2005 года. Отдача составляет 122 силы и 135 Нм крутящего момента. Российским водителям это семейство знакомо по Renault Duster, Logan, Sandero, Kaptur и Arkana, а также по Lada Vesta и Lada XRAY.

Внутри – однорядная цепь ГРМ, усиленные опоры и доработанные за годы поршневые кольца. Турбины тут нет, как и «стучащих» гидрокомпенсаторов, а впрыск не прямой, а распределенный (MPI).

О других недорогих новинках на российском рынке «За рулем» уже рассказывал.