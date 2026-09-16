Известный в РФ бренд обновил свой бизнес-седан — есть цены

Марка Hongqi запустила российские продажи обновленного бизнес-седана H5

Модернизированный бизнес-седан Hongqi H5 стартовал на российском рынке с ценой 4 480 000 рублей.

Обновление H5 в компании называют комплексным, хотя внешки 5-метрового седана D-класса оно не коснулось.

Пересмотрен интерьер: центральным элементом стал новый горизонтальный мультимедийный экран 15,6" (ранее стоял вертикальный 12,6") с разрешением 2,5К. Процессор мультимедийки усовершенствован, интерфейс стал более интуитивно понятным – по идее, система должна теперь работать плавнее и быстрее.

Второй момент – рычаг переключения передач перенесли на рулевую колонку. Освободившееся на тоннеле место отдали под дополнительные ниши и 50-ваттную беспроводную зарядку смартфона. Плюс к этому: новая минималистичная цифровая панель без козырька диагональю 10,25".

По технике – без изменений: 2.0 турбо на 218 л.с. в паре с 8-ступенчатой АКП, что дает переднеприводной машине с полностью независимой подвеской разгон до 100 км/ч за 7,8 секунды и максималку в 230 км/ч. Расход топлива заявлен на уровне 6,4 литра на 100 км по смешанному циклу WLTC.

В России H5 регулярно входит в топ-3 сегмента, пользуясь популярностью у корпоративных клиентов и операторов бизнес-такси.

Ранее «За рулем» рассказал о первом в мире гибриде солнечной батареи и панорамной крыши от Hongqi.

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