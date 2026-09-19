Что взять вместо новой Нивы? Возможно, идеальный выбор

Эксперт «За рулем» рассказал, как подобрать внедорожник Suzuki Jimny с пробегом

За те деньги, что стоит новая Niva Legend, можно найти другой легендарный трехдверный внедорожник.

Об этом рассказывает в новой статье эксперт «За рулем» Александр Виноградов. И оговаривается: в любом случае аналог будет далеко не новым: даже маленький Suzuki Jimny окажется старше десяти лет. Тем не менее, машина это очень интересная: она ближе всего к новой Ниве и по характеристикам, и по доступности. Но главный недостаток в системе полного привода на фоне Нивы — он непостоянный, говорит эксперт.

Александр Виноградов, редактор «За рулем»:

– Передний мост подключается жестко, что накладывает ограничения на использование полного привода на скользкой дороге. Учитывая небольшие габариты, высокий центр тяжести и крохотную базу, ездить на заднем приводе по зимней трассе неприятно... Зато с надежностью полный порядок! Если не считать японских версий с правым рулем и мотором 0,66 литра, то двигатель у Suzuki только один. Это 1,3-литровый бензиновый атмосферник мощностью 85 л.с.

Двигатель М13А простой в обслуживании и обладает отменным здоровьем несмотря на небольшой объем. При осмотре нужно проверить цвет выхлопа. Нередко на больших пробегах пробивает прокладку ГБЦ. Также с возрастом появляется масложор. С этим придется смириться.

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