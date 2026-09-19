Ford F-150: свежий мотор, буксировка без рук и новая версия
При обновлении F-150 Ford сделал ставку на практичность и комфорт при буксировке.
Главное изменение скрывается под капотом базовых версий: старый 2,7-литровый EcoBoost уступил место новому 3,0-литровому V6. Мощность осталась прежней, но пик крутящего момента теперь достигается при 2250 об/мин вместо 3500, что дает на 10-11% больше тяги в повседневных режимах.
Максимальная масса прицепа не изменилась, однако управлять загруженным пикапом стало заметно проще.
Ford распространил систему BlueCruise и на сценарии с буксировкой. Напомним, обычный BlueCruise – это система помощи водителю уровня 2, которая на определенных участках дорог сама держит скорость, дистанцию и полосу движения, а водитель может не держать руки на руле (но обязан следить за дорогой). Буксировка без рук – это та же функция, но адаптированная под сценарий с прицепом. Функция будет доступна действующим подписчикам без доплаты.
Кроме того, двигатель 5,0 V8 мощностью 400 л.с. теперь можно заказать в комплектациях King Ranch и Platinum – впервые с 2003 года.
Версии Tremor и Raptor станут доступнее за счет отказа от части оборудования: например, базовый Raptor лишится проекционного дисплея и электрорегулировок сиденья.
Цены обещают объявить позже.
В 2026 модельном году версия Tremor стоила 67 710 долларов, а Raptor – 81 800 долларов), однако отказ от части дополнительного оборудования должен снизить стоимость каждой из версий на одну-две тысячи долларов.
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