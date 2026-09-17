Едет как электрокар, но заправляется бензином: этот кроссовер Nissan теперь делают в Европе

Nissan наладит сборку гибридного кроссовера Kicks e-Power в Великобритании

Nissan официально подтвердил, что новый компактный гибридный кроссовер Kicks e-Power будет выпускаться на заводе в Сандерленде.

На организацию производства компания выделит 170 млн фунтов стерлингов (около 229 млн долларов). Новинка встанет на конвейер рядом с уже выпускаемыми Qashqai, Juke и электромобилем Leaf, однако точные сроки начала сборки пока не разглашаются.

Kicks станет десятой моделью в истории предприятия с 1986 года – после Bluebird, Primera, Micra, Almera, Note, Infiniti Q30, Juke, Qashqai и Leaf. За 40 лет завод выпустил 12 миллионов автомобилей, а в среднем каждое авто сходит с конвейера за 1 минуту 45 секунд.

Кроссовер оснастят третьим поколением гибридной системы e-Power, представленным в 2025 году и серьезно переработанным ради экономии топлива и снижения выбросов. Ее особенность в том, что колеса приводятся исключительно электромотором, а бензиновый двигатель лишь вырабатывает электроэнергию для батареи. Водитель получает плавность и отзывчивость электромобиля, но заправляется на обычной АЗС.

С 2016 года по миру продано более 1,9 миллиона таких машин, включая 200 000 Qashqai e-Power, собранных в Британии.

Это решение стало важным сигналом для британской автомобильной отрасли. Ранее будущее крупнейшего в стране сборочного предприятия вызывало серьезные опасения. Nissan находится в процессе глобальной реструктуризации: компания сокращает расходы, закрывает заводы и увольняет сотрудников. В рамках этой оптимизации было отменено производство электрической версии Qashqai.

Ситуация осложнялась тем, что в июне Nissan рассматривал возможность передачи одной из двух производственных линий в Сандерленде китайскому автопроизводителю Chery. Кроме того, появлялась информация о переговорах с правительством Великобритании о финансовой поддержке в обмен на долгосрочные инвестиции.

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