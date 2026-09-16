Новая Niva Legend: смотрим, что за машины привезли дилерам
В конце августа АВТОВАЗ дал старт продаж модернизированной Нивы Legend, и к настоящему моменту известно, какие машины есть в наличии в дилерских центрах.
В частности, первая поставка в дилерский центр «Аларм-Моторс» в Санкт-Петербурге состояла из машин в начальной комплектации «Классик» и топ-версии «Черная серия». В центре сообщают, что цены на автомобили начинаются от 1 199 000 рублей – это рекомендованная розничная цена (РРЦ) версии «Классик». Участники госпрограммы льготного автокредитования могут снизить сумму на 20%.
Напомним, что кроме указанных комплектаций у Нивы есть еще две «средние» – «Драйв» и «Урбан». Вторая, по словам представителя дилерского центра, пользуется повышенным вниманием клиентов.
«Первые заявки, которые мы получили на Niva Legend, показывают наибольший интерес к предмаксимальной комплектации "Урбан". После обновления доля внедорожника в общем объеме продаж Lada останется близкой к прежнему уровню, так как у него есть своя устоявшаяся аудитория. В частности, покупатели готовы менять Niva Legend в предыдущем исполнении на обновленную версию машины», – рассказал директор по развитию ГК «Аларм-Моторс» Денис Цепелев.
Нынешнее обновление внедорожника Niva Legend называют самым масштабным за всю историю модели с 1977 года. Нива получила новый двигатель, модернизированное шасси и обновленный интерьер.
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