Эксперт назвал культовую иномарку — замену новой трехдверке Lada Niva Legend

Александр Виноградов: Jeep Wrangler с пробегом станет альтернативой новой Ниве

Обновленная трехдверная Niva Legend получила новый мотор и массу доработок, но подорожала незначительно – менее чем на 10%. Однако даже базовая версия теперь стоит 1 199 000 рублей. И это при том, что за кондиционер придется доплатить.

Jeep Wrangler

Есть ли альтернатива на вторичном рынке? Например, за сопоставимые деньги можно присмотреться к Jeep Wrangler второго поколения с индексом TJ, выпускавшемуся в 1999-2002 годах. Это настоящая легенда с трехдверным кузовом, отличной проходимостью и богатой историей. Дизелей у модели не было – только бензиновые двигатели.

Дизелей у Рэнглера не было, только бензиновые двигатели с четырьмя и шестью цилиндрами.

Мнение специалиста

Александр Виноградов, эксперт «За рулем»:

– Базовая «четверка» ЕРЕ объемом 2,5 литра выдает 121 л.с. Простой и одновременно очень надежный агрегат с чугунным блоком. И большинство проблем, с которыми можно столкнуться, вызваны естественным возрастом.

Одна из редких болячек – это течь заднего сальника коленвала. Эта же проблема характерна для старшего двигателя – рядной четырехлитровой «шестерки» ERH мощностью 178 л.с. У нее обязательно нужно проверить ГБЦ в районе третьего и четвертого цилиндра. Порой там появляются трещины.

Jeep Wrangler

Слабые места – бензонасос и реле электровентилятора. Трехступенчатый автомат 32RH при своевременной замене жидкости (восемь литров Mopar ATF+4) проблем не доставляет.

Встречаются машины и с надежной механической коробкой.

Таким образом, Wrangler TJ – это не просто альтернатива новой Ниве, а возможность получить культовый внедорожник по сопоставимой цене.

Подробнее об этом в материале: «Новая Niva Legend или... 3 классные альтернативы на вторичке».

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