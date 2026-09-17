Москвич М70 — выбор Большого жюри премии «Внедорожник года 2026»

Москвич М70 стал победителем в номинации «Среднеразмерные моноприводные кроссоверы» по версии Большого жюри ежегодной профессиональной премии «Внедорожник года 2026»

Победа стала значимым признанием одной из новых моделей бренда « Москвич»: продажи М70 стартовали в марте 2026 года, и уже спустя несколько месяцев кроссовер получил высокую оценку участников народного голосования.

«Для нас особенно ценно, что Москвич М70 совсем недавно появился на российском рынке, но за столь короткое время его уже успели узнать и оценить автомобилисты. Выбор Большого жюри – важное подтверждение интереса к новой модели и того, что заложенные в нее качества находят отклик у наших клиентов. Благодарим всех, кто отдал свой голос за Москвич М70», – отметила Дарья Старостина, руководитель департамента маркетинга и связей с общественностью АО МАЗ «Москвич».

Премия «Внедорожник года» была учреждена журналом «Клуб 4×4» в 2005 году. Победителей определяют два независимых состава – Экспертное и Большое жюри. В состав Экспертного жюри входят представители автомобильной отрасли и профильных медиа, а Большое жюри отражает выбор автомобилистов, принимающих участие в открытом голосовании.

В шорт-лист Большого жюри в категории среднеразмерных моноприводных моделей в 2026 году вместе с Москвичом М70 вошли и модели других популярных марок на автомобильном рынке. По итогам голосования победителем был признан именно Москвич М70.

Москвич М70 – среднеразмерный переднеприводный кроссовер линейки «М». Модель предлагается в двух версиях: с турбированным двигателем 1,5 л мощностью 150 л.с. и 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией с двумя сцеплениями, а также с турбированным двигателем 2,0 л мощностью 200 л.с. и классической 9-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Автомобиль сочетает просторный салон, технологичное оснащение и продуманную эргономику. Объем багажного отделения составляет 507 литров и увеличивается до 1484 литров при сложенных сиденьях второго ряда. В зависимости от комплектации для модели доступны панорамная крыша, двухзонный климат-контроль, камеры кругового обзора и комплекс систем помощи водителю.

Победа по версии Большого жюри стала для Москвича М70 первым признанием в рамках премии «Внедорожник года» после выхода модели на российский рынок.