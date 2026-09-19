Открылся новый автомузей — большое событие в столице!

Музей Транспорта Москвы открыл экспозицию в гараже Константина Мельникова

В Москве состоялось открытие п остоянной экспозиции Музея транспорта Москвы – событие, которые поклонники ретротехники ждали несколько лет.

Напомним, с 2020 года музей работает как масштабный городской институт, но только сейчас обрел постоянный дом. Это «гараж-подкова», спроектированный архитектором Константином Мельниковым. Историческое здание эпохи конструктивизма, ставшее главным корпусом музея, находится в столице по адресу Новорязанская, 27. Отметим, что фонды Музея транспорта Москвы насчитывают свыше 350 единиц техники, собрание из 2500 артефактов, а также более 50 000 редких печатных изданий и архивных документов.

А в новой постоянной экспозиции площадью более 9 тысяч кв. метров выставлены 53 единицы исторической городской техники, свыше 500 уникальных артефактов транспортной инфраструктуры, 946 единиц медиаконтента и больше 220 макетов. Пространство музея – двухуровневое: первый этаж отдан наземному транспорту, а подземный ярус – Московскому метрополитену.

«Очень атмосферное место, где многое можно не только посмотреть, но и потрогать. И даже посидеть в старых автобусах и троллейбусах. Здесь можно найти все — даже старые журналы "За рулем"», – отметил побывавший на открытии главный редактор издания Максим Кадаков.

График работы музея: вторник-четверг – с 10:00 до 20:00, пятница-воскресенье – с 10:00 до 21:00; понедельник – выходной. Цены на билеты: взрослый – 700 рублей, дети/студенты/пенсионеры – 450 рублей; дети до 7 лет – бесплатно.

При этом по-прежнему работают прочие выставочные площадки музея: в павильоне №26 «Транспорт СССР» на ВДНХ, в поп-ап пространстве на Северном и выставочной зоне на Южном речных вокзалах.

Ранее «За рулем» рассказывал о макете советского такси ВНИИТЭ-ПТ, пополнившем коллекцию музея.