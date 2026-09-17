Поставки машин из Японии в Россию рекордно выросли: актуальная статистика

Импорт авто из Японии в Россию в августе 2026 года вырос на 18,7%

Август 2026-го стал для торговли Японии и России рекордным месяцем. По итогам августа 2026 года импорт машин вырос на 18,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. А с уммарный оборот двух стран добрался до 110,3 миллиарда иен – это порядка 59 миллиардов рублей, а прирост относительно прошлого года составил 19,51%.

Росли оба направления, правда, с разной скоростью. Поставки из России в Японию прибавили 24%, встречный поток – 10,5%. Экспорт запчастей и комплектующих, отправленных в нашу страну, увеличился на 2,5%.

Что же тянет оборот вверх? Прежде всего автомобили и комплектующие – на них приходится 69,7% всего японского экспорта в Россию. Именно рост таких поставок и стал ключевым фактором рекорда.

О том, как японские автомобили попадают на российский рынок в обход официальных каналов, «За рулем» уже рассказывал.

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