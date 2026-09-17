Продажи авто упали на 15%: ждать ли декабрьских скидок и почему каско важнее цены

Никита Малов: Выбирая между двумя авто на одну сумму, важно считать год владения

На 37-й неделе года на российском рынке было продано 25 353 новых легковых автомобиля. Это на 15,5% меньше, чем неделей ранее, когда был зафиксирован рекорд сезона – 30 016 машин. Об этом сообщил генеральный директор « Автостата» Сергей Целиков в своем Telegram-канале.

В связи с этим возникают вопросы: является ли падение спроса на машины новой возможностью? Как действовать покупателю? Стоит ли ждать распродаж в конце года?

Надежда Капустина, профессор кафедры логистики Финансового университета при Правительстве РФ, д.э.н:

– Что касается традиционных декабрьских распродаж, то предпосылки для них, безусловно, сохраняются. Необходимость реализовать машины уходящего модельного года, закрытие годовых планов и конкуренция за «остывающего» покупателя почти наверняка выльются в заметные скидочные кампании.

Если вы планировали покупку, разумно мониторить предложения уже сейчас и быть готовым к сделке до конца года, поскольку с исчерпанием складских запасов и вступлением в силу новых условий ценовое дно, вероятнее всего, останется позади.

Никита Малов, стратег и советник собственников бизнеса, автор блога ceo.nikexpert.ru:

– Ждать распродаж в конце года есть смысл только у тех марок, у которых склады забиты, и признак тут один: дилер сам предлагает скидку до того, как вы спросили. Ждать снижения цен по рынку в целом смысла нет, ценники стоят уже полгода, и осенью на них давит только курс, рубль с начала лета подешевел с 71,5 до 84 за доллар. При таком курсе следующий шаг ценников скорее вверх, чем вниз.

Дорожает при этом владение, а на него почему-то смотрят реже. Годовой полис каско по данным Росстата стоит 90 197 руб. против 72 591 руб. годом ранее – плюс 24%. Мойка – плюс 22%, шиномонтаж – плюс 16%, регулировка схода/развала – плюс 10% и т. д.

Единственное, что стоит на месте, это цена на шины – плюс 0,8% за год, 5419 рублей за штуку.

Поэтому при выборе между двумя машинами на одну сумму я считал бы год владения. Разница в каско между классами за три года съедает больше, чем скидка при покупке.

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