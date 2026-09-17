На рынок вышел добротный седан с полным приводом и запасом хода 900 км

BYD показал новую линейку бренда Fang Cheng Bao — седан и шутинг-брейк Formula S

В Китае начались продажи новой электрической линейки Formula S, в которую вошли две модели.

Линейка принадлежит почти неизвестному в России бренду Fang Cheng Bao, но владелец бренда нам хорошо знаком – это концерн BYD.

Модельный ряд Formula S будет состоять из двух моделей: это седан Formula S и шутинг-брейк (по-иному – спортивный универсал) Formula S GT, построенные на единой платформе с колесной базой 2960 мм. Габаритная длина седана Formula S составляет 5060 мм, а версия Formula S GT чуть короче – 5025 мм.

Привод обеих «электричек» может быть как задним, так и полным: в первом случае отдача силовой установки варьируется от 333 до 408 л.с. в зависимости от версии, а полноприводные машины развивают 666 л.с. Запас хода – в диапазоне 730-900 км.

Особая фишка платформы Formula S – это батарея Blade второго поколения, поддерживающая сверхбыструю зарядку: она позволяет восстанавливать заряд с 10% до 70% всего за 5 минут. Второй момент – комплекс автопилота God’s Eye B с лидаром. Цены на седан стартуют с 189 900 юаней (2,4 млн рублей), а на шутинг-брейк – с 239 900 юаней (3,0 млн рублей), причем прайсы оказались на 17,4% ниже, чем анонсировалось при открытии предзаказа.

Ранее «За рулем» рассказал, как BYD вложился в производство роботов-гуманоидов.