Названа самая прибыльная профессия в автобизнесе

Профессия локсмит признана самой прибыльной и быстроокупаемой в автобизнесе

Чем технологичнее становится автомобиль, тем больше у его владельца поводов для головной боли. Технологии, казалось бы, созданы упрощать жизнь – и упрощают, правда, вместе с комфортом подрастают и риски. Обратная сторона прогресса – обычная человеческая беспечность, а из-за нее на рынке услуг то и дело появляются специальности, о которых еще недавно никто не слышал. Одна из таких – локсмит, попросту мастер по ключам.

Зачем он нужен? Машины сейчас настроены к водителю по-дружески, но даже человек с многолетним стажем может остаться без доступа к собственному авто из-за потерянного или сломанного ключа.

Самый частый сценарий – забытый в салоне брелок. Некоторые модели и охранные комплексы устроены так, что блокируют двери, если двигатель работает, а водителя внутри нет. Что остается владельцу? Либо искать второй комплект, либо звать специалиста. Первый вариант, между прочим, не всегда осуществим: дублирующий ключ бывает зашит в блок иммобилайзера прямо в салоне.

Водители со стажем наверняка припомнят проверенный «дедовский» прием – грушу и резиновый клин между стойкой и дверью. На деле способ не только бесполезен, но и опасен для современных иномарок: хлипкий металл, который теперь используют повсеместно, легко выгнется, да и стекло можно ненароком повредить. А в сумме это долгий поиск запчастей и дорогостоящий ремонт.

Деньги тоже имеют значение. Базовый набор декодеров для автодверей обойдется не менее чем в 50 000 рублей, а один «ключик» под конкретную модель автомобиля – примерно в полторы тысячи. Неудивительно, что услуги мастеров по ключам все популярнее: человек с богатым набором отмычек вскроет заблокированную дверь быстро и аккуратно, ничего не повредив.

Эксперты подчеркивают, что инвестиции «в себя» и набор инструментов могут быстро окупиться, если работать и развиваться в этом направлении. Мастера по ключам, по их мнению, – это не только востребованная профессия, но и возможность заработать на своем умении и навыках, ведь любителей забыть ключи в машине с годами меньше не становится.

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