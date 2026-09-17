Новая версия добротного седана, известного в РФ – цена от 1,57 млн рублей

Geely открыла предзаказ на седан Preface L Plus с гибридной силовой установкой

В Китае открыт предзаказ на гибридный седан Preface L Plus – цены в Поднебесной, где модель известна как Xingrui L Plus (а изначально – как FS21 и Preface L90), стартуют от 125 700 юаней, что эквивалентно 1,57 млн рублей.

Максимальная версия оценивается в 155 700 юаней (1,95 млн рублей), а скидка за предзаказ в любой из комплектаций составит 10 000 юаней. Силовая установка во всех случаях - традиционный (мягкий) гибрид из турбодвижка 1.5 на 163 л.с. и трансмиссии DHT, включающей электромотор с отдачей 238 л.с. Суммарная мощность – до 400 л.с. Средний расход топлива по циклу WLTC – всего 4,3 л/100 км.

Надо сказать, что у Preface L Plus есть и версии с традиционными ДВС – 1.5 и 2.0 турбо; сейчас дебютирует именно гибридная. От обычного Префейса, известного в России, Preface L Plus отличается габаритами: он на 131 мм длиннее (4956 против 4825 мм), а также шире на 35 мм (1915 против 1880) и выше на 36 мм (1505 против 1469), а база приросла на 45 мм (2845 против 2800). Кроме того, у «эль-плюса» адаптивная подвеска и более богатое оснащение.

Ранее «За рулем» рассказывал про характеристики Preface L Plus.