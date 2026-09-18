Как скоро глобальные марки вернутся в Россию и стоит ли вообще этого ждать?

Первыми в РФ могут вернуться Hyundai и Kia, затем Toyota, а потом «европейцы»

Разговор о судьбе автобрендов, ушедших из России, давно перешел из плоскости «вернутся или нет» в куда более приземленную: когда именно и как на это отреагируют китайские компании, уже занявшие освободившиеся ниши.

Теперь на повестке другой вопрос – в каком порядке пускать на рынок марки, которые все это время ждали своего часа.

Один из наиболее убедительных сценариев отдает первое место корейцам – Hyundai и Kia. Обе марки сейчас активно возводят заводы в Казахстане.

Тут же возникает резонное сомнение: два автопредприятия для страны с небольшим рынком новых машин – явный перебор.

Вторую строчку в этой очереди занимают японцы, и прежде всего Toyota. Продажи марки держатся на высоком уровне, что добавляет ей уверенности.

Иначе обстоят дела с европейскими компаниями: идти в Россию они настроены куда меньше. Наиболее реалистичный вариант – BMW, которая юридически страну не покидала. Не исключено возвращение и французских Peugeot с Citroen, сохранивших калужский завод.

А вот у Mercedes-Benz, Renault и Volkswagen шансы выглядят скромно.

Есть и другой расклад: первым в Россию якобы вернется Volkswagen, которому грозит реструктуризация. BMW тоже может воспользоваться моментом и опередить своего конкурента – Mercedes-Benz.

Как бы привлекательно эти сценарии ни выглядели, в ближайшее время они вряд ли воплотятся в жизнь.

О том, как автопроизводители локализуют выпуск в России, «За рулем» рассказывал.

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