Как скоро глобальные марки вернутся в Россию и стоит ли вообще этого ждать?
Разговор о судьбе автобрендов, ушедших из России, давно перешел из плоскости «вернутся или нет» в куда более приземленную: когда именно и как на это отреагируют китайские компании, уже занявшие освободившиеся ниши.
Теперь на повестке другой вопрос – в каком порядке пускать на рынок марки, которые все это время ждали своего часа.
Один из наиболее убедительных сценариев отдает первое место корейцам – Hyundai и Kia. Обе марки сейчас активно возводят заводы в Казахстане.
Тут же возникает резонное сомнение: два автопредприятия для страны с небольшим рынком новых машин – явный перебор.
Вторую строчку в этой очереди занимают японцы, и прежде всего Toyota. Продажи марки держатся на высоком уровне, что добавляет ей уверенности.
Иначе обстоят дела с европейскими компаниями: идти в Россию они настроены куда меньше. Наиболее реалистичный вариант – BMW, которая юридически страну не покидала. Не исключено возвращение и французских Peugeot с Citroen, сохранивших калужский завод.
А вот у Mercedes-Benz, Renault и Volkswagen шансы выглядят скромно.
Есть и другой расклад: первым в Россию якобы вернется Volkswagen, которому грозит реструктуризация. BMW тоже может воспользоваться моментом и опередить своего конкурента – Mercedes-Benz.
Как бы привлекательно эти сценарии ни выглядели, в ближайшее время они вряд ли воплотятся в жизнь.
О том, как автопроизводители локализуют выпуск в России, «За рулем» рассказывал.
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