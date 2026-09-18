Один неверный сигнал — и авария на кольце: как не запутать других водителей

Правый поворотник при въезде и съезде, выключенный — внутри круга

Круговые перекрестки до сих пор вызывают споры, а ошибки с поворотниками часто провоцируют ДТП. Главная причина – водители воспринимают въезд на кольцо как поворот налево, хотя по ПДД это движение направо, отмечают специалисты Pravda.Ru.

Согласно пункту 8.1, любое изменение траектории требует включения указателей. Въезжая на круг, машина вливается в поток, поэтому важно заранее показать правый сигнал – это предупредит тех, кто уже едет по кольцу. Сразу после заезда поворотник нужно выключить: прямолинейное движение по своей полосе не требует индикации.

Опасное заблуждение – держать левый поворотник включенным все время нахождения на кольце. Эксперт по безопасности Андрей Киселев поясняет: это вводит окружающих в заблуждение, они ждут маневра, которого не будет. Левый сигнал уместен только при перестроении между полосами внутри круга. Съезд с развязки – это фактически правый поворот, поэтому сигнал подается за 50-100 метров до выезда. Игнорирование правила приводит к тому, что водитель пытается «нырнуть» на съезд из левого ряда, подрезая попутные машины.

Инженер-автомеханик Михаил Лазарев напоминает: если автомобиль не занял крайнюю правую полосу заранее, он создает помеху и риск аварии. Исправность светотехники напрямую влияет на то, как соседи по потоку воспринимают ваши действия. Юрист Анастасия Гущина добавляет: отсутствие четких сигналов лишает других возможности просчитать траекторию. Инспекторы при разборе ДТП часто опираются на камеры, фиксируя отсутствие своевременной индикации как причину столкновения. В условиях цифровой фиксации цена ошибки растет, а путаница с сигналами ведет к резкому торможению и выплатам по ОСАГО.

Запомните простое правило: въезд на кольцо – правый сигнал, движение внутри – выключен, перестроение – соответствующий направлению, съезд – правый заранее. Это снижает риск аварии и делает поведение на дороге предсказуемым.

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