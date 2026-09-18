Вторичный авторынок буксует, продажи падают второй месяц подряд

Китайские бренды укрепляют позиции, дилеры ждут оживления в сентябре

Российский рынок подержанных легковых автомобилей демонстрирует снижение второй месяц подряд.

По данным « Автостата», в августе продажи упали на 8,4% год к году, составив 518,2 тыс. машин, а относительно июля – на 5,6%. За январь-август 2026 года реализовано 3,95 млн автомобилей с пробегом.

Дилеры подтверждают осторожность покупателей. Причины видят в топливном кризисе, высоких ценах и сложностях с кредитованием. Часть клиентов, ориентированных на европейские марки, не готова пересаживаться на китайские аналоги, что также сдерживает спрос. В РОАД и «Рольфе» падение трендом не считают, называя его сезонной нормализацией.

Лидером остается Lada, чьи продажи упали на 17,7% (113,3 тыс. шт.). Далее следуют Toyota (-0,2%, 56,8 тыс.) и Kia (-8,5%, 30,5 тыс.). Рост показали лишь Volkswagen (+2,8%) и Honda (+5,2%).

Главный тренд – усиление китайских брендов, занявших пятое место с 36,4 тыс. машин. В лидерах Chery, Geely, Haval, Changan и Exeed. Их преимущества – «молодость» и богатое оснащение.

На сентябрь дилеры смотрят с оптимизмом, ожидая показатель продаж до 540 тысяч.

О том, какие модели сейчас набирают популярность в России, «За рулем» рассказывал.