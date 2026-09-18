Рев моторов, дым и скорость: зрелищный дрифт-фестиваль собрал тысячи зрителей

Drift Expo 2026 на Moscow Raceway собрал более 300 авто и 10 тысяч гостей

На автодроме международного класса Moscow Raceway в минувшие выходные прошел Drift Expo 2026. Два дня, больше 10 тысяч посетителей и свыше 300 автомобилей – таков итог одного из главных дрифт-фестивалей страны, который поддержала букмекерская компания «Лига Ставок».

Программа получилась насыщенной. Гостям дали возможность прокатиться на спортивных машинах, испытать себя в дрифт- такси и послушать паблик-токи с известными пилотами и блогерами. Главными же событиями на треке стали традиционная мокрая дрифт-гонка Free Ride Battle и масштабная автомобильная выставка.

Свою зону активностей на фестивале развернула и «Лига Ставок». Чтобы оказаться на пассажирском сиденье настоящего дрифт-кара, посетителям стенда компании хватало простого условия. Параллельно шел конкурс «Создай ливрею для дрифт-такси» – участники разрабатывали собственный дизайн автомобиля, а авторы лучших работ получили денежное вознаграждение.

« Есть виды спорта, которые просто смотрят, а есть те, которые невозможно не чувствовать. Дрифт – именно такой: звук мотора, дым, скорость и энергия трассы создают совершенно особую атмосферу. Для Лиги Ставок важно быть частью таких эмоций и создавать для аудитории не просто рекламные интеграции, а настоящий опыт. Drift Expo – отличный пример события, где спорт, автокультура и эмоции объединяются в одно большое впечатление », – отметил руководитель по спонсорству «Лиги Ставок» Павел Рундзя.

Подвел итоги и организатор фестиваля Николай Свириденко.

« Мы стремились сделать Drift Expo не просто автофестивалем, а полноценным праздником автомобильной культуры, где каждый гость – от заядлого фаната до случайного зрителя – найдёт что-то своё. Цифры этого года показывают, что формат работает: более 10 тысяч посетителей и сотни участников – это лучшая оценка нашей работы. И уже сейчас мы думаем над тем, как удивить аудиторию в следующем сезоне, и могу обещать, что впереди ждет много интересного », – подчеркнул он.

Отдельного внимания удостоился Big Money Run – формат, при котором мощные серийные машины выезжают на профессиональную трассу и показывают эффектный дрифт в заводском исполнении. Владельцы десяти лучших автомобилей, отобранных организаторами по итогам фестиваля, увезли домой подарки от партнеров мероприятия. Все подробности собраны на сайте фестиваля.

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