Тюнеры превратили люксовый Porsche во внедорожник с прожекторами и топором

Чикагская фирма Tangent Design Group превратила Porsche 911 во внедорожник

Чикагская студия Tangent Design Group в очередной раз взялась за Porsche 911 – и снова сделала из спорткара внедорожник. Кузов подняли на 76 миллиметров, а сам проект получил имя Urban Safari.

Снаружи машина выглядит соответственно: «кенгурятник» с тремя светодиодными прожекторами, увеличенные колеса на кастомных дисках, верхний багажник, к которому сбоку прикреплен топор.

Для студии такая работа – нетипичная история. Tangent Design занимается промышленным дизайном, и автомобили в ее практике встречаются редко.

Задумка переделать 911-й появилась еще в 2019 году. Сначала планам помешала пандемия ковида, потом Porsche выпустил заводской внедорожный вариант Dakar – из-за этого интерес разработчиков к собственному проекту упал. И все же один реальный автомобиль они в итоге собрали.

За основу взяли полноприводный Porsche 911 Carrera 4 2021 года в кузове 992. Машину заказали в эксклюзивном цвете Black Olive с бежевым салоном; заранее понимая, что купе ждет бездорожье, для него выбрали редкую опцию – задний стеклоочиститель.

Работу начали с 3D-сканирования бамперов, крыльев и других деталей, которые собирались менять. По точной CAD-модели на собственном широкоформатном 3D-принтере напечатали образцы обвеса, затем довели их форму прямо на кузове и только после этого запустили детали в окончательное производство. Появились расширители крыльев и задний спойлер в стиле «утиный хвост», а дорожный просвет вырос на те самые 76 миллиметров. В заводскую электронику, как подчеркивают в компании, не вмешивались – меняли только «железо». В увеличенные арки встали колеса на кованых дисках Brixton Forged с внедорожными шинами, а кузову добавили желтых акцентов.

Технику оставили без изменений. Трехлитровая оппозитная «шестерка» с двойным турбонаддувом выдает 385 л.с. и 450 Нм.

Передает все это через 8-ступенчатую коробку с двойным сцеплением на все четыре колеса. До 100 км/ч машина разгоняется за 4 секунды, максимальная скорость – 290 км/ч.

Продавать Urban Safari компания не собирается – это единственный экземпляр, который стоит у штаб-квартиры студии на Чикаго-авеню. В Tangent говорят, что к ним уже обращаются люди, желающие собрать такой же автомобиль самостоятельно, поэтому не исключено, что комплект для самостоятельного тюнинга появится в серии.

Про еще один кроссовер, которому обещают полный привод, «За рулем» уже рассказывал.

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