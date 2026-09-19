В Тольятти открыли памятник первому директору ВАЗа

Памятник Виктору Полякову, возглавлявшему ВАЗ с 1966 года, появился в Тольятти

17 сентября в Тольятти открыли памятник Виктору Николаевичу Полякову, первому директору Волжского автозавода.

Памятник воздвигли в относительно новой городской локации Автозаводского района, которая ранее называлась парк 50-летия АВТОВАЗа, а с февраля 2026 года переименована в сквер имени В.Н. Полякова. Автором трехметровой бронзовой фигуры стал скульптор Карэн Саркисов, изобразивший первого генерального директора завода идущим в развивающемся плаще. Памятник оформлен классической эмблемой завода, барельефами корпусов завода и сходящих с конвейера машин.

Новый культурный объект дополнил уже существующий здесь памятник первому автомобилю ВАЗ – реального ВАЗ-2101 в заводских захватах, заключенного в прозрачный куб. Он находится за спиной фигуры Полякова – получившаяся композиция символизирует регулярные личные проверки конвейера, которые устраивал первый генеральный директор.

Поляков возглавлял ВАЗ с момента начала строительства в 1966 году, запускал конвейер в 1970-м и находился у руля автогиганта до 1975 года, после чего ушел на должность министра автопрома СССР, а с 1986 года работал экспертом в НАМИ. Все эти годы и до самого ухода из жизни в 2004-м он поддерживал с АВТОВАЗом тесную связь.

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