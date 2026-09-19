Легендарный спорткар Porsche из 50-х возродился в неожиданном исполнении

Porsche и Hedley Studios представили электрический 550 Spyder J к 75-летию марки

Юбилейный год Porsche – 75 лет спортивной истории – марка отмечает не только ретроспективами. Вместе с Hedley Studios немцы собрали Porsche 550 Spyder J: электрическую интерпретацию модели 550 Spyder 1954 года.

Porsche 550 Spyder J

Внешность у новинки осталась узнаваемой, как у прародителя. Правда, габариты урезали – спорткар на 20% меньше оригинала. Движет им 48-вольтовая электрическая установка, которая выдает до 22 л.с.

Porsche 550 Spyder J

На дороги общего пользования такую машину не выпустят – по сути, перед нами коллекционный экземпляр. Тираж ограничен: планируется выпустить всего 250 штук. Официальные цены пока не названы.

Персонализация предусмотрена широкая, хотя по факту выбор сводится к оттенкам кузова и декоративным наклейкам. Салон рассчитан на двоих, а максимальная скорость не превышает 80 км/ч.

Интерьер Porsche 550 Spyder J

Кстати, о родословной: 550 Spyder дебютировал в начале 1950-х. В официальном пресс-релизе модель называют важной вехой в развитии немецкой марки – она стала первым автомобилем Porsche, спроектированным специально для автоспорта.

О другом коллекционном дебюте — первом мотоцикле Aston Martin — «За рулем» рассказал.

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