Догонит любого: в парке полиции Дубая появилась тюнингованная Ferrari

Mansory передала патрульный Ferrari 812 Superfast с 800 силами полиции Дубая

Автопарк дубайской полиции пополнился еще одной громкой новинкой – доработанным Ferrari 812 Superfast. Машину отвели под патрулирование туристических районов, а доводило ее ателье Mansory.

Под капотом остался тот же 6,5-литровый атмосферный V12, но без вмешательства не обошлось: отдача выросла с 789 до 800 л.с. Динамика тоже подтянулась – разгон до сотни занимает 2,8 с против 2,9 с у серийной версии, а максимальная скорость поднялась с 340 до 344 км/ч.

Кстати, сама Ferrari собирала 812 Superfast с 2017 по 2024 год. Когда выпуск свернули, роль флагманской модели марки с атмосферным V12 перешла к 12Cilindri.

Внешне автомобиль уже не спутать со стоковым. Спереди появился другой бампер с более агрессивным сплиттером, боковины получили переработанные юбки, а сзади выросло крупное антикрыло. Кузов выкрашен в белый, разбавленный зелеными, черными и желтыми деталями.

Причем это уже пятая машина от Mansory, попавшая в распоряжение полиции Дубая за последние два года. До нее подразделение получило доработанные Mercedes-AMG G 63, Rolls-Royce Cullinan, Ferrari 296 GT и Lamborghini Revuelto.

О самых экстремальных суперкарах Ferrari «За рулем» уже рассказывал.

Понравилась публикация? Тогда добавьте «За рулем» в список интересных источников:



1. Откройте https://google.com...

2. Поставьте галочку напротив нашего издания Готово – остаемся на связи!