Во-первых, это красиво: пожарный Валдай 12
Компания «СТТ», занимающаяся дистрибуцией техники Горьковского автозавода, опубликовало первые снимки пожарной автоцистерны на шасси среднетоннажного грузовика Валдай 12.
Машину разработали на предприятии «РМ КПГ» – там отмечают, что машина рассчитана на работу в городской среде, где важны компактность, маневренность и оперативность. С С высотой 2,8 м и радиусом разворота 8,4 м заднеприводный автомобиль с дизелем ЯМЗ-534 (169 л.с., 662 Нм) и 6-ступенчатой МКП может легко проезжать под арками в тесных дворах. Боевой расчет – 6 человек: водитель и командир в основной кабине, четверо пожарных в отдельном отсеке.
Этот отсек устроен так, что пожарные могут готовиться к работе уже в поездке, а сразу после прибытия развертывать оборудования. Материалы всей надстройки (вместе с отсеком для оборудования позади боевого расчета) – преимущественно алюминий и композиты, то есть конструкция получилась легкой и коррозионностойкой.
Шторные двери открывают доступ к пожарным рукавам, ручным стволам, огнетушителям, лестницам, защитному снаряжению и аварийно-спасательному инструменту. Вместимость цистерны – 2000 л воды, запас пенообразователя – 140 л.
«За подачу огнетушащих веществ отвечает двухступенчатый комбинированный насос отечественного производства. В режиме нормального давления его производительность достигает 40 л/с с напором не менее 100 метров водяного столба. Ступень высокого давления уменьшает расход воды до 4 л/с и формирует тонкораспыленную струю, которую можно применять при тушении зданий повышенной этажности, осаждении дыма и охлаждении воздуха в помещениях», – отмечает производитель.
В линейке «РМ КПГ» есть еще особая пожарная ГАЗель: за основу взята стандартная цельнометаллическая 4,6-тонная машина, превращенная в мобильный центр управления. Он первым прибывает на объект и организует действия пожарных расчетов. Обе машины – и цистерна, и мобильный центр – уже прошли испытания на полигоне Горьковского автозавода и приступили к дежурству на Павловском автобусном и Ульяновском моторном заводах.
Ранее «За рулем» рассказал, что у Валдая 12 есть теперь версия с более мощным мотором.
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