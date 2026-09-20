Во-первых, это красиво: пожарный Валдай 12

Новой версией среднетоннажного Валдай 12 стала компактная пожарная машина

Компания «СТТ», занимающаяся дистрибуцией техники Горьковского автозавода, опубликовало первые снимки пожарной автоцистерны на шасси среднетоннажного грузовика Валдай 12.

Машину разработали на предприятии «РМ КПГ» – там отмечают, что машина рассчитана на работу в городской среде, где важны компактность, маневренность и оперативность. С С высотой 2,8 м и радиусом разворота 8,4 м заднеприводный автомобиль с дизелем ЯМЗ-534 (169 л.с., 662 Нм) и 6-ступенчатой МКП может легко проезжать под арками в тесных дворах. Боевой расчет – 6 человек: водитель и командир в основной кабине, четверо пожарных в отдельном отсеке.

Этот отсек устроен так, что пожарные могут готовиться к работе уже в поездке, а сразу после прибытия развертывать оборудования. Материалы всей надстройки (вместе с отсеком для оборудования позади боевого расчета) – преимущественно алюминий и композиты, то есть конструкция получилась легкой и коррозионностойкой.

Шторные двери открывают доступ к пожарным рукавам, ручным стволам, огнетушителям, лестницам, защитному снаряжению и аварийно-спасательному инструменту. Вместимость цистерны – 2000 л воды, запас пенообразователя – 140 л.

«За подачу огнетушащих веществ отвечает двухступенчатый комбинированный насос отечественного производства. В режиме нормального давления его производительность достигает 40 л/с с напором не менее 100 метров водяного столба. Ступень высокого давления уменьшает расход воды до 4 л/с и формирует тонкораспыленную струю, которую можно применять при тушении зданий повышенной этажности, осаждении дыма и охлаждении воздуха в помещениях», – отмечает производитель.

В линейке «РМ КПГ» есть еще особая пожарная ГАЗель: за основу взята стандартная цельнометаллическая 4,6-тонная машина, превращенная в мобильный центр управления. Он первым прибывает на объект и организует действия пожарных расчетов. Обе машины – и цистерна, и мобильный центр – уже прошли испытания на полигоне Горьковского автозавода и приступили к дежурству на Павловском автобусном и Ульяновском моторном заводах.

Ранее «За рулем» рассказал, что у Валдая 12 есть теперь версия с более мощным мотором.